Sema'ya intiharından önce şiddet uygulayan erkek arkadaşına uzaklaştırma verilmiş (3)
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Sema'ya intiharından önce şiddet uygulayan erkek arkadaşına uzaklaştırma verilmiş (3)

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sema Esen'in (Aleyna Çakır) ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Sema'ya intiharından önce şiddet uygulayan erkek arkadaşına uzaklaştırma verilmiş (3)
06.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:19

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sema Esen'in (Aleyna Çakır) ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Aleyna Çakır' müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır" denildi. S.E.'nin darbedilmesiyle ilgili olarak da kamu davası açıldığı belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında İddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır. Müteveffanın ölümü hakkındaki soruşturma ise devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir" ifadelerine yer verildi. 

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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