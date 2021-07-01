Sema'ya hasret bitiyor
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Sema'ya hasret bitiyor

Sema'ya hasret bitiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya'yı ve kültürünü uluslararası alanda tanıtan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Sema programları ile kapılarını açıyor.

Normalleşme süreciyle birlikte yeniden izleyicisi ile buluşacak olan İRFA Semahanesi'nde hazırlıklar tamamlandı.

Geleneksel Türk İslam sanatlarına uygun şekilde bir külliye olarak inşa edilen İRFA'ya gelen misafirler; ömürleri boyunca unutamayacakları bir manâ seyahati yaşıyor.

İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezin'de Semâ Mukâbeleleri Cuma 20.30 ve Pazar 14.30'da Ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Kaynak: Bültenler

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