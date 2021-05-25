Sema Sidar kimdir? Astrolog Sema Sidar kaç yaşında, nereli? Sema Sidar biyografisi!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Sema Sidar kimdir? Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri mezunudur. Astrolog Dinçer Güner'den temel ve ileri seviyede Astroloji eğitimi, Naz Bayatlı'dan Soru Astrolojisi ve Ruhsal Karmik Astroloji eğitimleri almıştır. Astrolog Sema Sidar kaç yaşında, nereli? Sema Sidar mesleği nedir? Sema Sidar hayatı ve biyografisi nedir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Sema Sidar kimdir? Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri mezunudur. Astrolog Dinçer Güner'den temel ve ileri seviyede Astroloji eğitimi, Naz Bayatlı'dan Soru Astrolojisi ve Ruhsal Karmik Astroloji eğitimleri almıştır. Astrolog Sema Sidar kaç yaşında, nereli? Sema Sidar mesleği nedir? Sema Sidar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEMA SİDAR KİMDİR?

Adı: Sema

Soyadı: Sidar

Doğum Yılı: 29 Kasım 1983

Yaşı: 38 yaşındadır.

Burcu: Yay

Mesleği: Astrolog

Sema Sidar, 29 Kasım 1983 yılında Ankara'da doğmuştur. 38 yaşındadır. Burcu Yay'dır. Mesleği Astrologdur.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri mezunudur. Astrolog Dinçer Güner'den temel ve ileri seviyede Astroloji eğitimi, Naz Bayatlı'dan Soru Astrolojisi ve Ruhsal Karmik Astroloji eğitimleri, Yeşim Kuzu'dan Thetahealing® Basic DNA Temel Seviye Eğitimi ve Thetahealing® Advanced DNA İleri Seviye Eğitimleri, Rusya'da Thetahealing Bilinçaltı Eğitmenliği belgesini alır.

Sema Sidar Astroloji ve Kişisel Gelişim Merkezi'ni kurarak, hem danışanlarına hem de astroloji eğitimlerine devam ediyor. Sema Sidar'ın kişisel internet adresi www.semasidar.com Aynı zamanda www.astrologum.com da da bilgilerini paylaşıyor.

Sema Sidar, "Doğru bilginin ne kadar değerli olduğunu fark ettiğimden beri, astroloji adına hala eğitimlere ve seminerlere devam ediyorum" diyor.