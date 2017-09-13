Sema Çiftçi, Meslek Edin Hayata Katıl Projesini İnceledi

Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, "Meslek Edin Hayata Katıl" projesinin uygulandığı tesiste inceleme yaptı.



Sema Çiftçi, Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneğinin (ŞUOFİD) hazırladığı "Meslek Edin Hayata Katıl" projesi kapsamında dernek binasında kurulan tesisi inceledi. Aile Şube Müdürü Sibel Toptan'la birlikte tesiste gezen Çiftçi, proje kapsamında üretilen ürünleri tek tek inceledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Engelli Koordinasyon Merkezi ile engelli vatandaşa destek sağladıklarını belirten Çiftçi, Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Dernek Başkanı Habip Polat ve üyelerini gayretlerinden ötürü tebrik etti.



"Meslek edin, hayata katıl" projemizde Tekstil, ön muhasebe ve el sanatları olmak üzere 3 farklı kategoride eğitime tabi tutulan engelli kursiyerlere günlük 6 Euro'luk ihtiyaç kredisi veriliyor. Toplam 174 bin Euro'luk bu projeden 114 engelli öğrenci faydalanabilecek. - ŞANLIURFA