Sema Çakıcı Akça kimdir? Sema Çakıcı Akça eğitimleri, iletişim adresi!

Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Sema Çakıcı Akça kimdir? Sema Çakıcı Akça eğitimleri, iletişim adresi! Çağla ile Yeni Bir Gün canlı full izle!

Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Sema Çakıcı Akça kimdir? Sema Çakıcı Akça eğitimleri, iletişim adresi! Çağla ile Yeni Bir Gün canlı full izle!

SEMA ÇAKICI AKÇA KİMDİR?

İkiz annesi Akça bugün Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu oldu. Bebek ve uyku çocuk eğitmeni Sema Çakıcı Akça, aynı zamanda çocuk hakları savunuculuğunu yapmakta.

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NE ZAMAN?

Hafta İçi her gün FOX ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün, saat 11.00'da ekranlarda.

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel (d. 2 Ocak 1979), Türk oyuncu, sunucu ve mankendir. Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır.Berna adında bir ablası vardır. Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır.1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

FİLMLERİ

Görgüsüzler (Sultan) (2008)Cennet Mahallesi (Sultan) (2004-2007)Avrupa Yakası (Melek)Zehirli ÇiçekBugün Ne Giysem