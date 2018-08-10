Selzedelerin Yarasını Kızılay Sarıyor

Türk Kızılayı, Ordu'da selden etkilenenlere yardım elini uzatıyor.

Ünye ilçesi başta olmak üzere Fatsa ve Perşembe ilçelerinde görülen aşırı yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğu ve Güneydoğu Bölgesinden fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanda, çadırların yanı sıra yaşam malzemeleri de sel nedeniyle zarar gördü.

Bunun üzerine AFAD başta olmak üzere afet müdahalesi geçekleştiren tüm kuruluşlarla koordinasyon sağlayan Kızılay, mağduriyet yaşayan mevsimlik işçilerin ihtiyacını karşılamak üzere çalışma başlattı.

Saraycık Mahallesi'nde Elekçi Irmağı kenarındaki alanda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, olası bir taşkından dolayı Necip Fazıl Kısa Kürek Anadolu Lisesi Yurdu'nun bahçesine yerleştirildi. Mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin ihtiyaçları Kızılay ve Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vafkı tarafından karşılandı.

Selden mağdur olan diğer kişilere de ulaşan Kızılay, çadır, yatak, battaniye, hijyen seti ile sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Öte yandan, mevsimlik işçiler ve aileleri, kendi istekleri doğrultusunda yeniden çadır alanına döndü.

Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakamlık koordinesinde kapalı alana alınan 600 mevsimlik tarım işçisi ve ailesine, sıcak yemek verdiklerini söyledi.

Mağdur olan 100 kişiye de yemek dağıtımı yapıldığını anlatan Şevketoğulları, şöyle devam etti:

"Selden zarar gören vatandaşlarımıza 300 yatak ve battaniye verdik. Hijyen ürünlerini kapsayan bir paket verildi. Dün itibarıyla da selden zarar gören, barınma sıkıntısı yaşayan insanlara sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği verdik. AFAD ile ortak çalışmalarımız kapsamında, kaymakamlık aracılığıyla da mevsimlik tarım işçilerine 100 çadır dağıttık. Türk Kızılayı, yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde afetzedelere acil yerleşim ve beslenme olanağını sağlayarak acılarına ortak oluyor."

Adıyaman'dan kente gelen işçilerden Zülfi Gezer ise kendilerinin yanında olan herkese teşekkür ederek, "Devletimiz yanımızda, Allah'a çok şükür. Gereken tedbirler alındı. Zaten devlet olmasaydı burada büyük bir zayiat verirdik. Devletimiz her şeye zamanında el koydu. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.