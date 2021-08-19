Selzedelere Edirne'den Yardım Eli

Edirne Belediyesi, Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta meydana gelen sel felaketinde bölge halkının yaralarını sarmak için Edirne Belediyesi'nin yardımlaşma platformu olan Edirne İMECE üzerinden yardım kampanyası başlatmıştı.

Edirne Belediyesi, Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta meydana gelen sel felaketinde bölge halkının yaralarını sarmak için Edirne Belediyesi'nin yardımlaşma platformu olan Edirne İMECE üzerinden yardım kampanyası başlatmıştı.

Edirneliler, orman yangınlarında olduğu gibi sel felaketinde bölge halkını yalnız bırakmayarak, kuru gıda, kıyafet, çocuk giysisi, bebek bezi, bebek maması, maske, dezenfektan, ıslak mendil, kadın pedi, temizlik malzemeleri, nevresim, yorgan, yastık gibi ihtiyaç malzemelerini Edirne İMECE'ye ulaştırdı.

Toplanan yardımlar bugün bölge halkına ulaştırılmak için yola çıktı. Ekipleri Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan uğurladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, "Sinop ve Kastamonu'nda yaşanan sel felaketinden sonra Edirne her zamanki gibi yine İMECE yaptı. ve Bu İMECE'de topladığımız yardımları selde zarar gören vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Orada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, görevlilerimize Allah'tan rahmet eylesin, kalanlara baş sağlığı diliyoruz. Biz yıllarca Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin taşkınlarıyla sel felaketiyle tanışmıştık. Bunları hep kamuoyuna, Türkiye'ye anlatmaya çalıştık. Onun dışında büyük yağmurlarda yine Edirne'de olan zararları karşılamak üzere tüm çalışmalarımızı yaptık. Ancak bazen siyasi söylemlere bunlar o günlerde konu edilmişti. Ama hep dedik ki bunlar doğal, tabi afetlerdir. Maalesef Türkiye ve dünya doğal afetleri çok kötü tecrübe ederek, öğrendi. Artık böyle felaketlerde doğal afet olduğunu peşinen kabul ediyoruz. Keşke hep bu bilincimizi öncede gösterebilseydik. Bunların ışığında biz tekrar sel felaketi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, bundan sonrada böyle felaketler yaşamamayı temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre