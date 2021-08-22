Selzedelere 10 bin ekmek gönderildi
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Selzedelere 10 bin ekmek gönderildi

Selzedelere 10 bin ekmek gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ekmek fırını işletmecileri, Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel afetinin ardından fırınlarında ürettikleri ekmekleri selzedelere gönderdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ekmek fırını işletmecileri, Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel afetinin ardından fırınlarında ürettikleri ekmekleri selzedelere gönderdi.

Batı Karadeniz bölgesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş ise selden etkilenmişti. Bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından yardım gönderilirken, Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri de bölgede ki vatandaşların ihtiyaçları için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Düzce'de ki fırıncılar da yardım kampanyasına dahil oldu. Sel bölgesinde ihtiyaç duyulan ekmek için harekete geçen fırıncıların desteği ile Düzce'de 10 bin adet ekmek üretimi yapıldı. Ekmekler paketlenerek sel bölgelerine gönderildi. - DÜZCE

Selzedelere 10 bin ekmek gönderildi
Selzedelere 10 bin ekmek gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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