Selzedeler yeni eşyalarına kavuşuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Selzedeler yeni eşyalarına kavuşuyor

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Selzedeler yeni eşyalarına kavuşuyor

Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerinde sel felaketinde eşyaları zarar gören vatandaşlara, Türkiye'nin farklı yerlerinden gönderilen yardımlar düzenli bir şekilde ulaştırılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerinde sel felaketinde eşyaları zarar gören vatandaşlara, Türkiye'nin farklı yerlerinden gönderilen yardımlar düzenli bir şekilde ulaştırılıyor.

Yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin birçok noktasından gönderilen ev eşyaları, Kastamonu'daki depolarda toplandıktan sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde selde eşyaları zarar gören aileler tek tek aranıyor.

Ailelerin talepleri alındıktan sonra, ihtiyaçları evlerinde ulaştırılıyor. Ailelerin, koltuk takımından televizyona, mutfak eşyalarından halıya, sandalyeden sehpaya, yataktan küçük çocuk beşiğine kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Sosyal yardımların koordinasyonunda görevli Eskişehir Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, gazetecilere, devletin vatandaşın her ihtiyacını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Vatandaşın her an yanında olduklarını vurgulayan Akeller, "Selin olduğu ilk günden itibaren sahada, barınma, giyinme gıda gibi ihtiyacın temini noktasında birçok mülki idari amirimiz görevlendirildi. Bizler de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından arkadaşlar, jandarma ve gönüllülerimizle ayni yardımların koordinasyonları, temini ve vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

Akeller, şunları kaydetti:

"Selden eşyaları zarar gören vatandaşlarımıza bunun için maddi yardım yapıldı. Buna ek olarak da afetten zarar gördüğü tespit edilen 548 aileyi tek tek arıyoruz. Neye ihtiyaçları olduğu soruyoruz. Stoklarımızdaki ayni yardımların koordinesini sağlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz."

Vatandaşın her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını aktaran Akeller, "Bulunduğumuz evde vatandaşımız aranarak ihtiyaçları soruldu. Küçük çocuğu varmış. Çocuğunun beşiğinden küçük ev aletlerine, koltuğundan bazasına kadar her türlü ihtiyacı temin edilerek kendisine ulaştırıldı." diye konuştu.

Akeller, şu ana kadar 82 evin ihtiyacı karşılanarak eşyalarının taşındığını sözlerine ekledi.

Sel felaketinden kardeşinin evinin zarar gördüğünü anlatan Adem Aksoy ise, "Erkek kardeşim selden mağdur oldu. Eşyalarının geldiğini söylediler, kendi evde olmadığı için yardıma geldim. Devletimizden Allah razı olsun. En incesinden en büyüğüne kadar her türlü ihtiyacı karşılandı. Bizi en çok etkileyen 5 aylık çocuğu vardı onun için beşik göndermişler. Hiçbir şekilde mağdur duruma düşmediler. Devletimin gücü büyük Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var."

 Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarını tümüyle reddettiğini açıkladı

Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarını tümüyle reddettiğini açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Defne Samyeli
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mehmet Akif Ersoy Rüya Tabirleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Selzedeler yeni eşyalarına kavuşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 12:44:54. #1.11#