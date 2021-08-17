Selzede küçük çocuğun "Anne Trabzonspor" ifadesi, sosyal medyada ilgi çekti
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Selzede küçük çocuğun "Anne Trabzonspor" ifadesi, sosyal medyada ilgi çekti

Selzede küçük çocuğun 'Anne Trabzonspor' ifadesi, sosyal medyada ilgi çekti
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Güncel

Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen küçük bir çocuğun, kendilerine yapılan yardım sırasında, annesinin yardımı kimin yaptığına yönelik sorusu üzerine kullandığı "Anne Trabzonspor" ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen küçük bir çocuğun, kendilerine yapılan yardım sırasında, annesinin yardımı kimin yaptığına yönelik sorusu üzerine kullandığı "Anne Trabzonspor" ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

Ataşehir Trabzonsporlular Derneği, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlara erzak ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Dernek üyeleri, topladıkları erzak ve temizlik malzemelerini zor şartlar altında selden en fazla zarar gören yerlerin başında gelen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine götürdü. Dernek üyeleri, burada yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine bizzat teslim etti.

Derneğin bölgedeki malzeme yardımı esnasında küçük bir çocuğun "Nereden geldiniz?" sorusu üzerine dernek üyeleri "Trabzonsporlular derneğiyiz" ifadesini kullandı. Çocuk, çevredeki enkazı temizleyen annesine "Anne Trabzonspor" cevabını verirken, bu diyaloglar sosyal medyada ilgi çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu duruma duyarsız kalmadı ve afet bölgesine hediye paketi gönderilmesi talimatı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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