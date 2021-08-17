Selzede küçük çocuğun "Anne Trabzonspor" ifadesi, sosyal medyada ilgi çekti

Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen küçük bir çocuğun, kendilerine yapılan yardım sırasında, annesinin yardımı kimin yaptığına yönelik sorusu üzerine kullandığı "Anne Trabzonspor" ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.