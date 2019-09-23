Selzede esnafa SGK müjdesi

23.09.2019 11:25

Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen esnafın SGK borçları ertelendi.



Terme'de selden büyük zarar gören sanayi sitesi esnaflarını ziyaret eden Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Özcan ve Terme Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin Aydın, sel sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, esnafın sorunlarını dinledi.



23 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından büyük zarara uğrayan Terme Sanayi Sitesinde selin yaralarını hızla saran Terme Belediyesi, esnafın dertleriyle de yakından ilgileniyor. Her fırsatta esnafı ziyaret ederek, dertlerini dinleyen Başkan Ali Kılıç, "Sel sonrası büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın ve sanayi esnafımızın her zaman yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Selin yaraları hızla sarılırken, esnafımıza yönelik mali çalışmalarda kaymakamlığımız ve ilgili müdürlüklerimiz tarafından hızla yürütülmekte. Esnaflarımız önümüzdeki günlerde güzel haberler alacaklar" dedi.



Sanayi esnafına seslenen Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ise, "Yaşanan üzücü olayların ardından devletimiz esnafın yüzünü güldürecek adımlar atmaya başladı. İlk olarak buradan esnafımızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının ertelendiğini müjdeliyoruz. İlgili birimler gerekli açıklamayı yaparak, esnaflarımızı bilgilendirecek" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA