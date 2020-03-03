Selvitopu'ndan akıl ve bilim vurgusu!

03.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:24

Karabağlar Belediyesi'nin, Arama Kurtarma Derneği'yle (AKUT) imzaladığı protokol kapsamında personele yönelik afet eğitimlerine, belediye hizmet binasında devam edildi.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, AKUT'un Türkiye'deki en büyük yerleşkesinin Karabağlar'da olduğunu anımsattı. Olası afetlerde can kayıplarını azaltmanın yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Van'daki çığ felaketinde bunun örneğini yaşadık. Çığ altındakileri kurtarmaya gidenler bir başka çığın altında kaldılar. Bu çağda bu tür olayların olmaması gerekiyor. Bunun için eğitim, bilim ve akıla önem vermeliyiz" dedi.

DEPREME HAZIRLIK

Başkan Selvitopu, depremlere hazırlığın önemine de dikkat çekerek, "Karabağlar'da sağlıksız ya da kontrolsüz binaların depreme dayanaklı hale getirilmesi amacıyla bir çok çalışma başlattık. Kentin yeniden planlanmasının altında yatan temel amaçlardan biri de bu. Planlama noktasında gereken çalışmaları yaptık. O konuda içimiz rahat. Çok tehlikeli ve herhangi bir depremde can kaybına neden olacak binaların yeniden yapımı gibi önlemler de bir taraftan devam ediyor" diye konuştu.

Daha sonra Sivil Savunma Uzmanı Orhan Erdem ve AKUT İzmir Ekibi'nden Deniz Durmaz, katılımcıları bilgilendirdi.

AKUT'un protokol kapsamında Karabağlar Belediyesi'ndeki eğitimleri devam edecek.

Kaynak: Bültenler