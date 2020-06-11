Selvitopu'dan zabıtaya teşekkür Karabağlar'da koronavirüs salgınına karşı mücadele özverili çalışmalarla sürüyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, koronavirüs salgınına karşı sahada özveriyle mücadele eden zabıta personeline teşekkür etti. Belediye ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda personelle buluşan Başkan Selvitopu, "Tehdit henüz sona ermedi. Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanımız için, aynı kararlılık ve anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantıda Başkan Selvitopu, "Karabağlar yüzölçümü ve nüfus olarak İzmir'in en büyük ilçelerinden. Böylesi büyük nüfusa sahip bir ilçede, bu hastalıkla mücadele etmek kolay iş değil" vurgusu yaptı.

Salgın ülkemize sıçrar sıçramaz özellikle pazaryerlerinde alınan önlem ve sağlanan disiplinin örnek oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Özverili çalışmalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle bir mücadele azim ve kararlılık çok önemlidir. Sizler, kamu görevinin vicdanla yapılması gerektiğini herkese gösterdiniz. Sadece pazaryerlerinde değil, insanlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesinden esnaf denetimlerine; temizlikten sokakta düzenin sağlanmasına kadar bir çok çalışmaya katkı verdiniz. Yeri geldi riske girdiniz" diye konuştu.

'HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL!'

Ekonomik gerekçelerle bazı önlemler gevşetilse de koronavirüs tehdidinin sürdüğünü hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bu süreçte ülkemizde iki kesim, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. İlk kesim sağlık çalışanları. Diğeri de yerel yönetimler. Bugüne kadar ilçemizde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Bundan sonraki süreçte de yaşanmaması için aynı kararlılık ve anlayışla çalışacağız.Çünkü her şey bitmiş değil! Çok dikkatli olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Selvitopu, Kavacık Üzüm Lokumu armağan ettiği zabıta personeliyle anı fotoğrafı da çekildi.

Kaynak: Bültenler