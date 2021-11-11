Selvi Kılıçdaroğlu, taciz iddiası üzerine uyardığı kişilerce öldürülen gencin ailesini ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'de taciz iddiası nedeniyle uyardığı kişilerce öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, beraberindeki Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz ve Yenimahalle Kadın Kolları İlçe Başkanı Güzel Gökdurna ile Kılıçdoğan'ın Batıkent'te oturan ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Anne Songül Kılıçdoğan, baba Nurettin Kılıçdoğan ve kardeşi Sercan Kılıçdoğan'a başsağlığı dileyen Selvi Kılıçdaroğlu, ailenin acısını derinden hissettiğini belirtti.

Hemen hemen her gün bir kadın cinayeti işlendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kadınlar sokakta birine 'merhaba' demeye çekinir hale geldi. Toplum o kadar bozuldu ki insanlar sokak ortasında öldürülüyor. Uyuşturucu kullanım oranı arttı, kullanım yaşı düştü. Haydarcan'ın ölüm haberini gördüğümde içim sızladı. Ne kadar düzgün bir çocuk yetiştirdiğinizi Haydarcan'ın yüzünde gördüm. 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının taciz edilmesini engellerken öldürülmesi içimizi yaktı. Ülkeyi getirdikleri durum maalesef bu. Evden sapasağlam gönderdiğiniz oğlunuzun cenazesinin gelmesi çok acı. Sabırlar diliyorum." diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka da Haydarcan'ın hayallerinin yarım kaldığını belirterek Haydarcan'ın adını her zaman yaşatacaklarını bildirdi. Nazlıaka, "O, örnek kişiliğiyle daima var olacak. Birçok genç onu rol model olarak alacak ve yeni hayatlar kurtaracak." dedi.

"Adalet yerini bulsun diye mücadele ediyoruz"

Anne Songül Kılıçdoğan da oğlunun uyuşturucu madde almış bir grup erkeğin 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarını taciz ettiğini fark edip engel olmaya çalıştığı için katledildiğini söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Songül Kılıçdoğan, "Evladım diye demiyorum, çok duyarlı ve düzgün bir çocuktu. Çocukların tacize uğramasını engellerken hayattan koparıldı. Bu vahşet yaşandı diye biz iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Haydarcan'a doğruyu da iyiyi de biz öğrettik. Uyuşturucu kullanımına yol verenler, çocukların hayatını tehdit edenler yargılansın istiyoruz. Çocuklarımızın sokakta can güvenliği tehdit edilmeden yaşasın istiyorum. Bir oğlum daha var. Adalet yerini bulsun diye mücadele ediyoruz. İçimizdeki acıya rağmen bizleri ayakta tutan tek sebep, adaletin tecelli edeceği inancıdır." dedi.

Baba Nurettin Kılıçdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Yalnız olmadığımızı bilmek acılı yüreğimize güç katıyor. Adaletin sağlanması noktasında yardımınızı talep ediyoruz. Adalet sağlanana kadar bizleri yalnız bırakmayın." diye konuştu.

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