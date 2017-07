Selvi Kılıçdaroğlu, Öldürülen Suriyeli Hamile Kadınla İlgili Konuştu: Ne Kadar Vahşice Bir Şey

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün İstanbul girişinde CNN Türk kanalının canlı yayınına katıldı.

Şirin Payzın'ın sunduğu programın ilerleyen dakikalarında, Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu önüne çok fazla çıkmaktan kaçınan eşi Selvi Klıçdaroğlu da kameralar karşısında eşinin yanında yer aldı.

Gündemle ilgili soruları yanıtlayan Selvi Kılıçdaroğlu, özellikle kadın hakları ve Sakarya'da katledilen Suriyeli anne ve bebeği hakkında şunları söyledi:

"BEN ÖĞRENDİĞİMDE KARAR VERİLMİŞTİ"

Siyasete çok uzak değilim, fiilen bulunmadım ama hep ilgimi çekmiştir. "İstanbul'a kadar yürünecek" dedi, o şekilde haberim oldu. Ben öğrendiğimde zaten karar alınmıştı. Hep olumlu tepkiler gelmeye başlamıştı.

"YÜRÜYÜŞE KENDİ ADIMA KATILDIM"

Yürüyüşte tabi ki kendi adıma yürüdüm. Bu ülkedeki haksızlıkları üzüntüleri görüyorum. Yürümek iyi bir karar diye düşündüm.

"NE KADAR VAHŞİCE BİR ŞEY"

Mitingde bulunacağım. Kadınlar açısından bu mücadele son bulmayacak. Kadınların üzerinde çok yük var. Bulunduğumuz coğrafyadan da dolayı. Sürmesi gerekir. Her gün bir cinayetin işlendiği. Bugün muhakkak duymuşsunuzdur. Bir kadıncağızın, Suriyeli bir kadının hem tecavüz, hem çocuğuyla birlikte öldürülmesi olayı. Ne kadar vahşice bir şey. Yani her gün buna benzer bir şeyler duyuyoruz. Dünyanın her yerinde, sadece Türkiye'de değil, nerede kadınlar öldürülse, baskıya maruz kalsa tabii ki bunu sürekli dile getirmek lazım. Önüne tam olarak nasıl geçilir bilmiyorum. Kanunla çok bir şey olacağına inanmıyorum. Herhalde eğitim ve geleneklerin üzerinde durmak lazım diye düşünüyorum. Daha çok çaba göstermek lazım.