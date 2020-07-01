Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı arayarak, sosyal medya üzerinden Albayrak Ailesi hedef alınarak yapılan paylaşımdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı arayarak, sosyal medya üzerinden Albayrak Ailesi hedef alınarak yapılan paylaşımdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı telefonla aradı. Sosyal medyada Esra Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşım nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılıçdaroğlu ayrıca, yeni doğan çocukları sebebiyle Albayrak Ailesi'ne iyi dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA