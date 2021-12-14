Selvi Duygu Sümertaş - Kamu Hukuku Yüksek Lisans - Düzeltilmiş Tez Savunması

Kamu Hukuk Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Selvi Duygu Sümertaş'ın "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETKİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASI TEŞVİKLERİ" başlıklı düzeltilmiş tez savunması 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 14. 30'da çevrimiçi olarak zoom üstünden yapılacaktır.

Tezin konusu; Türkiye ve Avrupa Birliği'nde seçilmiş bazı ülkeler ile Birleşik Krallık özelinde yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik teşviklerin incelenerek, ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için uyguladıkları teşvik model ve çeşitlerini ortaya sermektir. Tez danışmanı Dr. Özlem İnanç Şenses'dir.

Sınav aşağıdaki bağlantıdan çevrimiçi izlenebilir:

Topic: Duygu Sümertaş Yüksek Lisans Tez Savunması

Time: Dec 22, 2021 02: 30 PM Istanbul

Join Zoom Meeting

https://ozyegin-edu-tr. zoom. us/j/91404322278? pwd=TTlTVGxSUFFvamFMWGoyN2EvMUVZUT09

Meeting ID: 914 0432 2278

Passcode: 847045

Kişisel Verilerin Korunması/Aydınlatma Metni

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki programlarda, izleyici olarak katılınan online platformlarda gerçekleştirilen aleni akademik faaliyetlerin sadece idari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kayıt altına alındığı, söz konusu kayıt ile elde edilen kişisel verilerin ilgililer tarafından başka bir amaçla kullanılamayacağı hususunda şahsınızı aydınlatır, toplantıya gönüllü katılım ile bu hususu beyan ve taahhüt etmiş olduğunuzu belirtir, gereğini önemle rica ederiz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet