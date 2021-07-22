Selvi Dünya Şampiyonası'nda finalde
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Selvi Dünya Şampiyonası'nda finalde

Selvi Dünya Şampiyonası'nda finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu sene güreşteki başarısı ile adından söz ettiren Köyceğiz Bayan Güreş Takımı sporcusu 16 yaşındaki Selvi İlyasoğlu, Macaristan'daki Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda finale yükseldi.

Bu sene güreşteki başarısı ile adından söz ettiren Köyceğiz Bayan Güreş Takımı sporcusu 16 yaşındaki Selvi İlyasoğlu, Macaristan'daki Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda finale yükseldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Kadınlarda 16 yaşındaki Selvi İlyasoğlu tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Milli forma ile Budapeşte'de 57 kg'da mücadele eden Selvi İlyasoğlu ilk maçında ABD'li Marina Cosme'yi 6-0 çeyrek finalde ise Moğol rakibi Byambasuren'i 4-3 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı Finalde Avrupa 2.si Rus Angelina Pervukhina ile mücadele eden Selvi, rakibini 5-2 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Selvi İlyasoğlu finalde Dünya Şampiyonluğu için İsveçli Tindra Olivie Dalmyr ile mücadele edecek. - MUĞLA

Selvi Dünya Şampiyonası'nda finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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