Son Dakika | SELVA, SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | SELVA, SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'da Suriye uyruklu Selva El Hinedi (22) sokak ortasında göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

ŞANLIURFA'da Suriye uyruklu Selva El Hinedi (22) sokak ortasında göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılar sokakta hareketsiz yatan kadını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sırtından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen kişinin Suriye uyruklu Selva El Hinedi olduğu belirledi. Suriyeli Selva'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Selva'nı öldüren şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Dakika | SELVA, SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Son Dakika | SELVA, SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Son Dakika | SELVA, SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Son Dakika | SELVA, SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Son Dakika | SELVA, SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Son Dakika | SELVA, SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Son Dakika | SELVA, SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

 Türkiye-Suriye sınırındaki petrol keşfi yöre halkını sevindirdi

Türkiye-Suriye sınırındaki petrol keşfi yöre halkını sevindirdi

 Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title