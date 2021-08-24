Selman Hasan Arslan kimdir? Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan kaç yaşında, nereli? Selman Hasan Arslan biyografisi!
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Selman Hasan Arslan kimdir? Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan kaç yaşında, nereli? Selman Hasan Arslan biyografisi!

Selman Hasan Arslan kimdir? Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan kaç yaşında, nereli? Selman Hasan Arslan biyografisi!
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Edremit'te Kaz Dağları'nda çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Selman Hasan Arslan'ın hayatı merak edildi. Bugün FOX TV Çalar Saat programına telefon bağlantısıyla katılan Selman Hasan Arslan kimdir? Selman Hasan Arslan kaç yaşında, nereli? Selman Hasan Arslan hayatı ve biyografisi nedir?

Selman Hasan Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayıdır. Edremit'te Kaz Dağları'nda çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Selman Hasan Arslan'ın hayatı merak edildi. Bugün FOX TV Çalar Saat programına telefon bağlantısıyla katılan Selman Hasan Arslan kimdir? Selman Hasan Arslan kaç yaşında, nereli? Selman Hasan Arslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SELMAN HASAN ARSLAN KİMDİR?

Selman Hasan Arslan, 1957 yılında Edremit/Mehmetalan'da dünyaya geldi. İlkokulu Mehmetalan İlkokulunda, orta ve liseyi Edremit Lisesinde tamamlayan Arslan, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okuluna girdi..

1979 yılında dereceyle mezun olan Arslan, 1983 yılından beri, serbest muhasebeci mali müşavir olarak Edremit´te çalışmakta.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Selman Hasan Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayıdır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Selman Hasan Arslan kimdir? Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan kaç yaşında, nereli? Selman Hasan Arslan biyografisi! - Haberler
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