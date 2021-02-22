Selma Maraşlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selma Maraşlı kitapları!

Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Davranış Bilimleri okuyup, Yazmaya çocuk kitapları ile başlamıştır. Selma Maraşlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selma Maraşlı kitapları! Selma Maraşlı hayatı ve biyografisi nedir?

Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Davranış Bilimleri okuyup, Yazmaya çocuk kitapları ile başlamıştır. Selma Maraşlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selma Maraşlı kitapları nelerdir? Selma Maraşlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELMA MARAŞLI KİMDİR?

Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Davranış Bilimleri okuyup, Yazmaya çocuk kitapları ile başlamıştır.

Eğitici ve eğlenceli masal kitapları "Bana Bir Masal Anlat", "Şimdi Masal Zamanı" ve "Geçmiş Olsun Çoban Yıldızı" en çok satılan çocuk kitapları arasındadır.

Gençlere hayal dünyasının gücünü gösteren "Okulda Tuzak" romanı çok sevildi. Ergenlikteki gençlere yönelik hikaye kitabı "En Güzel Hediye" ile ödül aldı.

Kadın-erkek yaratılış farklılıkları üzerine yazdıklarıyla evlilik kitaplarına adım atan yazar, bu alanda çok dikkat çekti. Eserleri, okuyucuları tarafından "evlilik ile ilgili bakış açısını değiştiren, muhabbet için yol gösteren, aile saadetini arttıran kitaplar" olarak tanımlanıyor.

"cocukaile" sitesinin yayın danışmanı olan yazar, sitede hayata dair yazılar yazmaktadır. Zaman zaman ulusal gazetelerde yazmakta, radyo programlarına konuk olmakta ve evlilik üzerine eğitimler yapmaktadır.