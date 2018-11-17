Annesini Sırtından ve Kafasından Bıçaklayan Kadın İntihar Ederek Yaşamına Son Verdi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, annesini sırtından ve kafasından bıçaklayarak ağır yaralayan kadın, evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçaklayarak ağır yaralayan Selma Ç. (35), evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.
POLİS EKİPLERİ KADINI GÖZALTINA ALDI
Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Selma Ç., geçen Perşembe Goncalar Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçakladı. 4 bıçak darbesi alan Kadriye Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Kadriye Ç., komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eve gelen polis ekipleri, Selma Ç.'yi gözaltına aldı.
EVE GELİP İNTİHAR ETTİ
Polis merkezindeki işlemlerden sonra serbest bırakılan Selma Ç., saat 02.30 sıralarında, evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Selma Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kızı tarafından bıçaklanan Kadriye Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü bildirildi.
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''serbest bırakılan Selma Ç. '' anlamıyorum, neden serbest cinayet işlemek istemiş zaten annesini bıçaklamış neden tutuklanmaz? Ya başka bir masumun canına kıysa idi? Genler yalan söylemez. Delileri, manyakları, piskopatları ayırmak kolay artık bilimsel olarak bu genler çoğalmasın evlenmeleri yasaklansın.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Evladında hayırlısını versin Rabbim. . .Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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Allah kimseyi aklından vicdanından ayırmasınCevap Yaz 46 Yayından Kaldır