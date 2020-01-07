Selma Altay Rodopman TMOK üyeliğine kabul edildi
Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyeliğine kabul edildi.
Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyeliğine kabul edildi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Aralık'ta toplanan TMOK yönetimi, Selma Altay Rodopman'ın üyeliğini oybirliğiyle onayladı.
Selma Altay Rodopman, kendisine destek veren TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, tüm üyeler ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a teşekkürlerini iletti.