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Selma Altay Rodopman TMOK üyeliğine kabul edildi

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyeliğine kabul edildi.

07.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:44
Selma Altay Rodopman TMOK üyeliğine kabul edildi

Yelken Şube Sorumlusu Rodopman, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyeliğine kabul edildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Aralık'ta toplanan TMOK yönetimi, Selma Altay Rodopman'ın üyeliğini oybirliğiyle onayladı.

Selma Altay Rodopman, kendisine destek veren TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, tüm üyeler ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
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