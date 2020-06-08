Selinos Antik Kanalı'nın restorasyonu için protokol imzalandı
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Selinos Antik Kanalı'nın restorasyonu için protokol imzalandı

İZMİR'in Bergama ilçesindeki Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için İzmir Valiliği'nde protokol imzalandı.

Selinos Antik Kanalı'nın restorasyonu için protokol imzalandı
08.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:44

İZMİR'in Bergama ilçesindeki Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için İzmir Valiliği'nde protokol imzalandı.

Bergama'da, Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için ilk adım atıldı. AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için bir araya gelerek, projenin protokolünü imzaladı.Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, protokolün ardından yaptığı açıklamada, "İlçemiz zengin kültürel ve tarihsel bir geçmişe sahip. Antik dönemden itibaren adı tarih sahnelerinde hep olan kentimiz, ne yazık ki son dönemlerdeki ilgisizlik nedeniyle adeta kaderine terk edilmiş bir durumdaydı. Biz yönetim şeklimiz ve çalışma azmimizle bu duruma 'dur' diyeceğiz. İlçemizin makus talihini değiştireceğiz. Her biri milyonlarca lira ile ifade edilen ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projelerimizin hazırlıklarını tek tek yapmaya devam ediyoruz. Bergama'mızı hak ettiği noktaya taşımaya kararlıyız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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