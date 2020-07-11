Selinos Antik Kanalı, gün yüzüne çıkarılıyor
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Selinos Antik Kanalı, gün yüzüne çıkarılıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Bergama'da bulunan 2 bin 400 yıllık 'Pergamon Antik Kenti'nin kalbi' Selinos Antik Kanalı'nı yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkaracak.

Selinos Antik Kanalı, gün yüzüne çıkarılıyor
11.07.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:50

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Bergama'da bulunan 2 bin 400 yıllık 'Pergamon Antik Kenti'nin kalbi' Selinos Antik Kanalı'nı yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkaracak. Bakan Bekir Pakdemirli, "Restorasyon ve ıslah projesi tamamlandığında Bergama, hem daha modern ve güvenli bir hale gelecek hem de Türkiye'de tek olacak bir turizm alanına kavuşacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de Efes Antik Kenti'ni binlerce yıl sonra denizle buluşturacak projenin inşaatı sürerken, turizme büyük katkı sağlayacak kanal da İzmir'in kuzeyine Bergama'ya yapılacak. Bakan Pakdemirli'nin talimatı ile başlatılan projeye göre, 2 bin 400 yıllık 'Pergamon Antik Kenti'nin kalbi' Selinos Deresi, yeniden düzenlenecek. Türkiye'de ilk olacak proje ile dere yatağı yeniden düzenlenerek, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapılar yeniden gün yüzüne çıkarılacak. Dere yatağı çevresinde oluşturulacak yürüyüş yolları ile Selinos Antik Kanalı içinde yerli ve yabancı turistlerin 6 medeniyete birden yolculuk yapması sağlanacak. Devlet Su İşleri (DSİ) öncülüğünde yürütülecek çalışmalara İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Bergama Belediyesi, Bergama Müze Müdürlüğü, İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve İZSU da destek verecek.

TARİHİ DOKU KORUNACAKKent merkezindeki 1380 metrelik bölümü kapsayacak çalışmalar Kazancı Köprüsü'nden başlayacak. Ulucami, Tabaklar ve Üçkemer Köprüsü'ne kadar devam edecek. Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında DSİ, 1000 metre kalgir duvarı onaracak 1400 metre de yeni duvar inşa edecek. Yeni duvarların yüzeyi tarihi dokuya uyumlu taşlarla kaplanacak ve çalışmaların büyük bölümü insan gücüyle yürütülecek.'TÜRKİYE'DE TEK OLACAK TURİZM ALANI'Selinos Antik Kanalı'nın çevresinde gezi ve yürüyüş yolları ile parklar oluşturulacağını da belirten Bakan Pakdemirli "Başlattığımız ve en kısa sürede hayata geçirmeyi planladığımız bu projenin müjdesini 22 Şubat'ta Bergama'ya gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi tamamlandığında Bergama hem daha modern ve güvenli bir hale gelecek hem de Türkiye'de tek olacak bir turizm alanına kavuşacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: DHA

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