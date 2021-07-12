Selinay Akçin Turgutlu Belediyespor'da
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Selinay Akçin Turgutlu Belediyespor'da

Selinay Akçin Turgutlu Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı transfer çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı transfer çalışmalarına devam ediyor. Tarihinde ilk kez Kadınlar 2. Liginde mücadele edecek olan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, genç sporcu Selinay Akçin ile sözleşme imzaladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın makamında gerçekleşen imza töreninde 21 yaşındaki pasör çaprazı Selinay Akçin, yeni sezonda Turgutlu Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.

Manisa Ataspor Kulübü altyapısında kariyerine başlayan Selinay Akçin, Somaspor, Ataspor, İhsaniyespor Kulübü, Aydınspor, Akhisargücü'nde forma giydi. Kariyerinde Genç Takım Kategorisinde Kocaeli il birinciliği bulunan Selinay Akçin aynı zamanda İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı'nda yer alarak 23 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İtalya'da gerçekleşecek olan İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Selinay Akçin'in genç yaşına rağmen önemli tecrübelere sahip olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Tarihinde ilk kez Kadınlar 2. Liginde mücadele edecek olan Kadın Voleybol Takımımız için transfer çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Genç yaşına rağmen kariyerinde önemli başarılar ve tecrübelere sahip olan yetenekli sporcumuz Selinay Akçin'in ailemizin bir ferdi olmasından dolayı mutluyuz. Yeni sezonda Turgutlu Belediyespor formasıyla mücadele edecek Selinay Akçin'e başarılar diliyorum. Transferimiz camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Turgutlu Belediyespor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Selinay Akçin ise şunları söyledi: "Turgutlu Belediyespor'un kadınların başarılarla gündeme gelmesi ve kadının sporda da var olduğunu göstermesi adına hayata geçirdiği projeleri yakından takip ediyor ve destekliyordum. Bu sezonda ise Turgutlu Belediyespor forması giymekten dolayı çok heyecanlıyım. Desteklerinden dolayı Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a, antrenörlerimize teşekkür ediyorum." - MANİSA

Selinay Akçin Turgutlu Belediyespor'da
Selinay Akçin Turgutlu Belediyespor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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