Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi

Tamamladığında dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesini sel vurdu.

Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
13.07.2020 07:48 | Son Güncelleme: 13.07.2020 07:52

Tamamladığında dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesini sel vurdu. Çok sayıda araç kullanılmaz hale geldiği şantiye havadan görüntülendi.

Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajının şantiyesini sel bastı. Sel sonrası şantiye alanı balçıkla kaplanırken, çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından iz takip köpekleri ile arama-kurtarma çalışması yapılırken, baraj şantiyesinin hemen yanında bulunan ve Yusufeli ilçesine ulaşımın sağlandığı tünel sel sonrası gelen moloz yığınları ile kapandı. Karayolları ekipleri tarafından Artvin il merkezinden Yusufeli barajına kadar olan karayolu ulaşıma açılırken, sel bölgesi havadan görüntülendi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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