Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi görüntülendi Tamamladığında dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesini sel vurdu.

Tamamladığında dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesini sel vurdu. Balçıkla kaplanan şantiyede çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi.

Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Yusufeli ilçesinde hasara yol açtı. Meydana gelen heyelanda Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapanırken, ekipler tarafından gece boyunca yapılan çalışmanın ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Selde en çok zararı ise tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesi gördü. Sel nedeniyle balçıkla kaplanan şantiyede çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla temizleme çalışmalarının başladığı şantiyede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla selin hasarı ortaya çıkarken, arama-kurtarma çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA