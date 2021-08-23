Selin vurduğu Susuz'da yaralar sarılıyor
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Selin vurduğu Susuz'da yaralar sarılıyor

Selin vurduğu Susuz'da yaralar sarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köyünde selden zarar görenlerin yarasını jandarma sarıyor.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köyünde selden zarar görenlerin yarasını jandarma sarıyor. Jandarma ekipleri, evlerdeki çamuru temizliyor, köylülere yardımcı oluyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı 4 asayiş timi, 1 komando timi, 1 JAK timi, 1 trafik timi ve 20 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 64 personelle yaşanan selden etkilenen vatandaşlara yardımcı oluyor.

Jandarma ekipleri, selden zarar gören vatandaşların evlerindeki çamurları el arabalarıyla taşıyor, vatandaşların ikametgahlarını yeniden kullanılır hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Selden zarar gören Aynalı ve Ortalar köyünde 7/24 görev yapan jandarma ekipleri, yorulmak nedir bilmiyor. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Aynalı ve Ortalar köyünde hasar tespit çalışmamalarının da devam ettiği öğrenildi. - KARS

Selin vurduğu Susuz'da yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Susuz'da yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Susuz'da yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Susuz'da yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Susuz'da yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Susuz'da yaralar sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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