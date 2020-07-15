Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor (3)
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Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor (3)

BAKAN KURUM, SEL BÖLGESİNDE Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelandan etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor (3)
15.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:44

BAKAN KURUM, SEL BÖLGESİNDE 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelandan etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesinde incelemelerde bulundu. Madenli Belediyesi'ni ziyaret eden ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu. Sel ve heyelandan etkilenen alanlar için gerekli tüm çalışmaları başlattıklarını belirten Bakan Kurum, "Hem Rize'de hem Artvin'de 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralı vatandaşlarımız var. Şu an Artvin ve Rize'de ulaşamadığımız vatandaşımız kalmadı, tamamına ulaşıldı. Bu kapsamda vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışmalara başlandı. Çayeli ilçesinde ve Madenli beldesinde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilendi. Madenli ilçemizde altyapı, içme suyu, artıma tesislerinde, kanalizasyonlarda ve yollarda ciddi hasarlar var. Çayeli ilçesinde, Şairler Deresi diye bilinen derede de inceleme yaptık. O dere güzergahında bulunan ve selden etkilenen iş yerlerini ziyaret ettik. Bu noktada dere güzergahında bulunan 4 yapı var. Bu yapıların bugün itibariyle boşaltma sürecini başlatıyoruz. 4 iş yeri için taşınma ve yıkım süreci başlayacak. Ayrıca Şairler Deresi üzerindeki köprümüzün ıslahını yapacağız, bu bölgeyi biraz daha genişleteceğiz. 280 kilo yağış düşmüş durumda. Dolayısıyla yağış sebebiyle yeniden sel olma ihtimallerine karşı, bu yapıları kaldırıyoruz. Burayı kamulaştırıyoruz. Dere yatağını genişletip, köprüyü iyileştirecek çalışmalarımıza da başlayacağız" diye konuştu.

'MADENLİ BELDESİNDEKİ 250 YAPIYI TAŞIYACAĞIZ'

Vatandaşlara taşınmaları suretinde 5 bin lira kira yardımı yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, "Dere yatağında işyerleri bulunan ve oradan kaldıracağımız esnafa da 10 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. Yarın itibariyle bu yardımları valilik kanadıyla vereceğiz.  Madenli beldesinde de altyapı, artıma tesisi, içme suyu, kanalizasyonda ciddi hasarlar var. Bununla ilgili gereli tespitler yapıldı ve 1.5 milyonluk hasar var. Bu akşam itibariyle Madenli beldesine geçici olarak içme suyunu vereceğiz. Tüm hasarlar da giderilecektir. İkizdere, Madenli ve Çayeli ilçesinde vatandaşlara destek olmak için hibe yardımlarımız da oldu. Birkaç hafta önce ülkemizde yine sel olayları oldu. Bu olaylar gösteriyor ki mevsim normallerinin üzerinde bir iklim yaşanıyor. Tüm dünya bu iklim değişikliğinden etkileniyor. Tedbir almazsak ilçelerimiz, beldelerimiz ve şehirlerimiz bu iklim değişikliğinden ciddi anlamda etkilenecektir. Bu kapsamda Karadeniz Bölgesi'ne ilişkin 15 maddelik İklim Değişikliği Eylem Planı hazırladık. Dere yatağı üzerinde bulunan ne kadar yapı varsa bunun tespitini yaptık. Bunların taşınması sürecini de yürüyoruz. Bununla ilgili konutlar yapıyoruz, Madenli belgesi için de 250 konut yapmayı kararlaştırdık. Dere güzergahında bulunan yaklaşık 250 yapıyı, yapacağımız bu yeni konutlara taşıyacağız" dedi.

Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM/RİZE, -


Kaynak: DHA

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