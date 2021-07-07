Son dakika haber: Selin vurduğu köyde mahsur kalan 56 kişi için kurtarma çalışması başlatılıyor

Son dakika haberleri... Selin vurduğu köyde mahsur kalan 56 kişi için kurtarma çalışması başlatılıyor Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde, sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile mahsur kalan 56 vatandaşın kurtarılması için çalışma başlatıldı.