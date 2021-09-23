Selin vurduğu Kastamonu'da çalışmalar sürüyor

Son yılların en büyük sel felaketinin ardından 71 kişinin öldüğü ve 9 kişinin de halen kayıp olduğu Kastamonu'da enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Şenpazar, Abana, Çatalzeytin, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Yaşanan felaket sonrasında Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 olmak üzere toplamda 82 kişi hayatını kaybetti. Selden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde ise yaraların sarılması, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Felaketle birlikte ağır hasar gören ve tahliye edilen binaların ise yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. - KASTAMONU

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