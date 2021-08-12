Selin vurduğu Karaköprü'de yaralar sarılıyor
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Selin vurduğu Karaköprü'de yaralar sarılıyor

Selin vurduğu Karaköprü'de yaralar sarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Horzum Mahallesinde dün akşama doğru yaşanan selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Horzum Mahallesinde dün akşama doğru yaşanan selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Horzum kırsal Mahallesinde dün akşama doğru sel meydana geldi. Sele kapılan araçlar sürüklenirken cami, çok amaçlı salon ile bazı evleri su bastı. Can kaybının olmadığı selde badem ve fıstık ağaçlarındaki ürünler dökülerek suya kapıldı. Sel nedeniyle duvarlar devrilip yollarda derin yarıklar oluşurken üzüm bahçeleri de selden nasibini aldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün gece saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte selin vurduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Mahalledeki hasarı yerinde inceleyen Vali Erin, kısa sürede onarım çalışmalarının başlatılması talimatını verdi.

Sel sonrası gece saatlerinde bölgeye giden ekipler hasar tespiti yaptı. Karaköprü Belediyesi ekipleri, hasar oluşan yollara çakıl ve kum dökerek iş makineleri yardımıyla onarım çalışmalarına başladı. Bölgeye giden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'de vatandaşlarla görüşerek vatandaşların yaralarının sarılacağını belirtti. Karaköprü İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri de fıstık, baden ve üzüm bahçelerinde inceleme yaptı.

Badem ve üzüm bahçesi selden zarar gören İmam Doğanlar, saat 15.00 ile 16.00 sıralarında selin yaşandığını belirterek, "Aniden yağmur ve dolu bastırmaya başladı. Biz de bahçedeydik. Hem sağdan, hem soldan yağmur suları gelmeye başladı. Ne çit kaldı ne de ağaç kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok, Allah korusun. Zararımız var ama yapacak bir şey yok. Allah beterinden korusun. Görüyorsunuz ağaçları kökünden sökmüş, afettir diyecek bir şey yok, yapacak bir şey de yok" dedi.

Mahalle Muhtarı Ali Doğan ise zararın çok olduğunu fakat can kaybının olmadığını söyleyerek, "Sokaktaki malzemelerimizin hepsi sürüklenip gitti. Cami ve taziye evini su bastı. Bazı evlerimizi su bastı. Fıstıklar yere döküldü. Su deposu gidip araçlara değdi, araçlar da sürüklenip ağaçların arasında kaldı. İki araç su nedeniyle aşağı kaydı" ifadelerini kullandı.

Selin vurduğu kırsal mahalleye giden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşlarla görüştü. Zararın en aza indirilmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Baydilli, "Dün saat 16.00 sıralarında yaklaşık 45 dakikalık yağan yağmurdan dolayı istenmeyen bir sel felaketi gelişti. Burada bir afet oldu. Bizler de buradaki afeti, sel felaketini yerinde görme adına Karaköprü Belediyesi kırsal birimizle birlikte şu an Horzum Mahallesindeyiz. Muhtarımız ve vatandaşlarla birlikte öncelikle buradaki zararın tespitini yapıp belediye olarak ne yapabiliriz düşüncesiyle bütün ekiplerimiz burada çalışıyor. En önemlisi şükürler olsun ki bir can kaybı olmadı. Bununla birlikte caminin bir duvarı yıkılmış durumda. Bunun dışında çok amaçlı salonumuz biraz zarar görmüş. Ne yazık ki burada fıstık hasadı dönemi ve bununla birlikte bir çok fıstık bahçesi zarar gördü. Bu seneki ürün de ne yazık ki gitmiş oldu. Yine söylüyorum, Allah öncelikle cana zarar vermesin, mal yerine gelir. En büyük sevincimiz bir can kaybının olmaması. Selden zarar gören yolları fen işleri ekiplerimiz şu anda düzeltiyor. Bir daha böyle bir afetin olmaması için bizler de buradaki yolları düzelteceğiz, su giderlerini tekrar yapacağız. Böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için bizler de üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağız" diye konuştu.

Ekiplerin selden zarar gören bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)

Selin vurduğu Karaköprü'de yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Karaköprü'de yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Karaköprü'de yaralar sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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