Selin vurduğu Endonezya'da yağmur bulutlarının etkisi 'bulut tohumlama' yöntemiyle azaltılıyor
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Selin vurduğu Endonezya'da yağmur bulutlarının etkisi 'bulut tohumlama' yöntemiyle azaltılıyor

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla boğuşan Endonezya’da Hava Kuvvetleri, yağışların etkisini azaltmak için "bulut tohumlama" tekniğine başvurdu.

03.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:55
Selin vurduğu Endonezya'da yağmur bulutlarının etkisi 'bulut tohumlama' yöntemiyle azaltılıyor

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla boğuşan Endonezya'da Hava Kuvvetleri, yağışların etkisini azaltmak için 'bulut tohumlama' tekniğine başvurdu.


Yetkililer, yağmur bombası adı da verilen işlem kapsamında tuz fişekleriyle tetikledikleri bulutları 43 kişinin hayatını kaybettiği başkent Cakarta'ya varmadan parçalayarak, yağışın kente daha az düşmesini sağlamaya çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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