Selin vurduğu Endonezya'da yağmur bulutlarının etkisi 'bulut tohumlama' yöntemiyle azaltılıyor
Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla boğuşan Endonezya’da Hava Kuvvetleri, yağışların etkisini azaltmak için "bulut tohumlama" tekniğine başvurdu.
Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla boğuşan Endonezya'da Hava Kuvvetleri, yağışların etkisini azaltmak için 'bulut tohumlama' tekniğine başvurdu.
Yetkililer, yağmur bombası adı da verilen işlem kapsamında tuz fişekleriyle tetikledikleri bulutları 43 kişinin hayatını kaybettiği başkent Cakarta'ya varmadan parçalayarak, yağışın kente daha az düşmesini sağlamaya çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle