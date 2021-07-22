Selin vurduğu Çin'de bir sinema salonu ücretsiz barınma merkezine dönüştürüldü

Çin'in selden zarar gören Zhengzhou kentindeki bir sinema salonu, selin ardından evlerini terk etmek zorunda kalan sivillere barınma imkanı sunuyor.

Çin'in selden zarar gören Zhengzhou kentindeki bir sinema salonu, selin ardından evlerini terk etmek zorunda kalan sivillere barınma imkanı sunuyor.

Çin'in Henan eyaletinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen selde bilanço artıyor. Yaklaşık 3 milyon kişinin etkilendiği selde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 8 kişiden hala haber alınamıyor. Çin'in selden zarar gören Zhengzhou kentindeki bir sinema salonu, 33 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağış ve sel sırasında evlerini terk etmek zorunda kalanlar için ücretsiz barınma imkanı sağlıyor.

Sinema salonu, 20 Temmuz gecesi açıldı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı