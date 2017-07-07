Selin vurduğu çiçek üreticileri devletten destek bekliyor

2 milyon TL'lik zarar var



YALOVA - Yalova'nın çiçek merkezlerinden biri olan Koru beldesinde yaşanan sel, üreticilere darbe vurdu. Seraları yıkılan ve ürünleri zarar gören üreticiler, devletten destek bekliyor.

Ülkenin en önemli çiçek üretim noktalarından biri olan Yalova'nın seraları ve kesme çiçek üretimi ile ünlü beldesi Koru, geçtiğimiz günlerde meydana gelen selde ciddi zarar gördü. Belde de onlarca iş yerini su basarken seralarda ise büyük zarar oluştu. 300'e yakın serayı basan sular, seralarda satılmayı bekleyen ürünleri de kullanılmaz hale getirdi. Selin zararlarını onarmaya, çamurla kaplanan seralarını temizlemeye çalışan çiftçiler yetkilerden yardım bekliyor.

Devletten destek beklediklerini dile getiren çiftçiler, "Selden seralarımız ve içerisindeki bitkiler zarar gördü. Şayet devlet bize destek vermezse toparlanmamız çok güç. Beldede hasar tespitleri yapıldı. Ancak hasarımızın ne kadarı karşılanacak bilemiyoruz" dedi.

Öte yandan, Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, belde de toplam 2 milyonun üstünde zarar olduğunu belirterek, "Hasar tespitleri yapıldı ancak biz hasarın tamamının tazmin edileceğini düşünmüyoruz. Çok cüzi ödemeler yapılacağını herkes biliyor. Çoğu çiftçi kredi ile ekim yaptı. Onların kredi ödemeleri nasıl yapılacak? Çiftçiyi bekleyen en büyük tehlike ise kirli sel suları ile gelen hastalıklar. Bunlar bir aya kadar kendini gösterir. Eğer hastalık baş gösterirse selden kurtarılan bitkiler de kaybedilir" dedi.