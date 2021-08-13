Selin vurduğu Bozkurt'tan dehşete düşüren görüntüler
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Selin vurduğu Bozkurt'tan dehşete düşüren görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da iki gün önce etkili olan sağanak yağışla sel sularının altında kalan Bozkurt ilçesinde, suların çekilmesi ile ortaya çıkan manzara dehşete düşürdü.

Kastamonu'da iki gün önce etkili olan sağanak yağışla sel sularının altında kalan Bozkurt ilçesinde, suların çekilmesi ile ortaya çıkan manzara dehşete düşürdü.

Kastamonu'da iki gün önce etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından birçok ilçeyi sel vurdu. Sel sularının altında kalan Karadeniz kıyısındaki Bozkurt ilçesi, selin dehşetini en çok yaşayan ilçe oldu. Dün sabah saatleri itibari ile sel sularına teslim olan Bozkurt'ta yağışın durmasının ardından başlayan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yağışın çekilmesi ile birlikte kent merkezindeki sel suları birçok sokak ve caddede çekildi. Sel sularından geriye ise balçık içinde kalan ve üst üste binen araçlar ile dükkanları dolduran kalas yığınları kaldı.

Savaş ortamını aratmayan manzaralar ortaya çıktı

Bozkurt ilçesinin birçok sokakları savaş alanına döndü. Sokaklarda ters dönen araçlar, dükkanları dolduran balçık ve kalas yığınları ise dehşeti gözler önüne serdi. Ekipler ise bir yandan arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan ise enkaz kaldırılması ve ev ve iş yerlerini basan suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Selin vurduğu Bozkurt'tan dehşete düşüren görüntüler
Selin vurduğu Bozkurt'tan dehşete düşüren görüntüler
Selin vurduğu Bozkurt'tan dehşete düşüren görüntüler
Selin vurduğu Bozkurt'tan dehşete düşüren görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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