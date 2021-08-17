Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor
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Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor

Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların bir an önce sarılması için Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yüzlerce iş makinesi aralıksız çalışıyor.

Sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların bir an önce sarılması için Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yüzlerce iş makinesi aralıksız çalışıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden olan selin getirdiği zararın ortaya çıkarılmasının ardından bölgeye çok sayıda kepçe, greyder, ekskavatör ve kamyon yönlendirildi.

İş makineleri, selin yarattığı hasarın molozlarının bir an önce ortadan kaldırılması, ilçenin eski günlerine dönmesi için durmaksızın çalışıyor.

Ekskavatör operatörü Erol Aydın, Aydın, AA muhabirine, 4 gündür bölgede aralıksız çalıştığını söyledi.

Aydın, "Burada selin getirdiği molozları aktarıyoruz. İçinde bir vatandaşımız varsa onun çıkması için çalışıyoruz. Bizden sonra da eğer içeride kimse yoksa kepçeler molozları kamyonlara yüklüyor. Bir vatandaşımızı kurtarabilirsek bizim için çok değerlidir." dedi.

Türkiye'nin birçok ilinden iş makinesi getirildiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"El birliğiyle buradaki balçık ve selin oluşturduğu zararları kaldırmak için çalışıyoruz. Ben 1990 yılından beri çalışıyorum, hayatımda böyle bir iş yapma görmedim. Böyle bir tutkunluk, kardeşlik görmedim. Türk vatandaşı olarak herkesten gurur duyuyorum. Her bir arkadaşımız canla başla hiçbir şeye zarar vermeden el birliği ile çalışıyor. Operatörler olarak hep birlikte bu Bozkurt'u ayağa kaldırırsak ne mutlu bize. Bu kardeşlik ve dostluk için hep birlikte ayaktayız."

Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor
Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor
Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor
Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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