Selin Söğütlügil kimdir? Selin Söğütlügil aday mı? Selin Söğütlügil hayatı ve biyografisi!

Mustafa Kemal Atatürk'ün baba tarafından akrabası olan Seli Söğütlügil 2019 seçimlerinde milletvekili adayı olabileceğinin açıkladı.

Selin Söğütlügil aday olabileceği 2019 milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmayacağını dile getirdi. The Times gazetesine konuşan Selin Söğütlügil, CHP'nin Atatürk'ün prensiplerine sadık kaldığını ama hedeflerine ulaşamadığını belirtti. Kitapları yayınlana bir şair olan Selin Söğütlügil kimdir? Kaç yaşında?

SELİN SÖĞÜTLÜGİL KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Lansing Michigan eyaletinde doğdu. Hayrettin Oytun Söğütlügil ve Leyla Barlas Söğütlügil'in kızıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baba tarafından akrabası olan Selin Söğütlügil, kendisini yardım kampanyalarına adamıştır.

SELİN SÖĞÜTLÜGİL HAYATI

6 Haziranda Lansing, Michigan State, Amerika'da doğdu.

İstanbul'da Şişli Terakki Lisesi ve İllinois'de St. Charles High School'u bitirdi. New York Fashion İnstitute of Technology ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okudu. Halen Londra'da Regents University, Film-Media and Drama School'da Senaryo ve Film Prodüksiyonu üzerine yüksek lisans yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı iş tecrübelerinden sonra edebiyat tutkusu onun yaşam aşkına ve amacına dönüştü. Jorge Luis Borges'yle başlayan "Büyülü Gerçeklik Akımı"nın dünyadaki öncüleri, şiir serüveninin temel ilham kaynağı oldu. Tanpınar, Neruda, Proust, Sartre ve Nietzsche'nin ışığını, duygu dünyasının bir yansıması olarak değerlendirdi.

Edebiyatın yanı sıra, küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilendi. Dünya genelinde bazı maratonlarda yer aldı. Yüzme İhtisas Spor Kulübü yüzücüsü. Greenpeace, İnsan ve Hayvan Hakları Cemiyeti , Londra Ulusal Arazi Okçuluğu Cemiyeti ve Arkas Yelken Yarış Takımı üyesi. "Kanatlarım Aşk'tandı" isimli ilk şiir kitabı 2015 yılında yayınlandı. Dila, Cana ve Ata Aslan Tütüncü'nün annesi.

Yaşamın tutku dolu enerjileri arasında edebiyatın yanı sıra, küçük yaşlardan itibaren spora olan ilgisi, dünya genelinde katıldığı maratonlarda yer bulmuştur.

Yüzme İhtisas Spor Kulübü eski yüzücülerinden olan Söğütlügil, Greenpeace, İnsan ve Hayvan Hakları cemiyeti üyesi ve aktivistidir.

Aynı zamanda amatör olarak yelken ve okçulukla ilgilenen şair, Londra'da Ulusal Arazi Okçuluğu Cemiyeti ve Arkas Yelken Yarış Takımı üyesidir.

Yazım dilinin öne çıkan varoluşçu ve romantik üslubuyla oluşturduğu eseri Kanatlarım Aşk'tandı, onun yaşamın tek amacı olarak vurguladığı "aşk" olgusunu bir devrim niteliğinde tanımladığı ilk şiir kitabıdır.