Selin Ciğerci'den Çok Konuşulacak Simge Sağın Göndermesi!
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımıyla Simge Sağın'a "Shakira" göndermesi yaptı.
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ünlü şarkıcı Simge Sağın'a "Shakira" üzeriden gönderme yaptı.
"SHAKİRA'YA MI SALLASAYDIM BİLEMEDİM"
Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Selin Ciğerci "Kız @khloekardashian alırım anahtarını. Acaba @shakira mı sallasaydım bilemedim ayol" yorumunu yaptı. Cigerci'nin yorumu akıllara geçtiğimiz günlerde "Shakira" paylaşımıyla eleştirilen Simge Sağın'ı getirdi.
SİMGE SAĞIN NE DEMİŞTİ?
Simge Sağın Shakira videosu altına "Ne o öyle popo show. Başka bir şey yok zaten showda... Nieyse buraya hep böyle geliyor dünya starları..." yorumunu yapmıştı. Sağın'ın bu yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti.
YORUMLAR (7)
-
Siz kim Shakiraya kafa tutmak kim. Salla kalçanı, al maaşını. Oturun oturduğunuz yerde..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ulan Tolga Ciğerci diye okudum haberi :)))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
kadınlar erkek erkeklerde kadın olacak, evlenecek birilerini bulmakta çok zorlanacaksınız herkes eşcinsel olacak, boşanmalar artacakCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
gün gelecek herkes cinsiyet değiştirecek, evlenecek birilerini bulmakta zorluk çekeceksiniz kadınlar erkek erkeklerde kadın olacak,Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Bunları başımıza ünlü diye salanlarının Allah belasını versinCevap Yaz 17 Yayından Kaldır