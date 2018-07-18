Selin Ciğerci'den Çok Konuşulacak Simge Sağın Göndermesi!

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ünlü şarkıcı Simge Sağın'a "Shakira" üzeriden gönderme yaptı.

"SHAKİRA'YA MI SALLASAYDIM BİLEMEDİM"

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Selin Ciğerci "Kız @khloekardashian alırım anahtarını. Acaba @shakira mı sallasaydım bilemedim ayol" yorumunu yaptı. Cigerci'nin yorumu akıllara geçtiğimiz günlerde "Shakira" paylaşımıyla eleştirilen Simge Sağın'ı getirdi.

SİMGE SAĞIN NE DEMİŞTİ?

Simge Sağın Shakira videosu altına "Ne o öyle popo show. Başka bir şey yok zaten showda... Nieyse buraya hep böyle geliyor dünya starları..." yorumunu yapmıştı. Sağın'ın bu yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti.