Selin Şekerci: 8 yaşında geçirdiğim kaza sahneyle tanıştırdı
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Selin Şekerci: 8 yaşında geçirdiğim kaza sahneyle tanıştırdı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Selin Şekerci: 8 yaşında geçirdiğim kaza sahneyle tanıştırdı

SELİN Şekerci, BeStyle dergisinin yeni sayısında hem yolculuk serüvenini hem yeni dizisi "Yeşilçam"ı anlattı.

SELİN Şekerci, BeStyle dergisinin yeni sayısında hem yolculuk serüvenini hem yeni dizisi "Yeşilçam"ı anlattı. Şekerci oyuncu olmasına geçirdiği bir kazanın vesile olduğunu söyledi: "Balerin olmak isteyen bir çocukken, 8 yaşında geçirdiğim bir kaza beni sahneye attı. Çünkü ayağıma aldığım darbe nedeniyle dans edemeyecek bir hale gelmiştim. Anneciğimin de desteğiyle tiyatroyla tanıştım, sonra ne o beni bıraktı ne de ben onu bırakabildim."

22 Nisan'da dijital platformda izleyiciyle buluşacak "Yeşilçam" dizisinin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren oyuncu "Yeşilçam şu zamanda en büyük kalp çarpıntım. ve elim ayağıma dolanarak oynadığım, güzel Mine Cansu. Mine, Yeşilçam'ın en büyük yıldızı. Aynı zamanda çocukken kurduğum hülyalı hayallerin vücut bulmuş hali" dedi.

BU SEKTÖRDE HER AN AYAĞINIZ KAYABİLİR

Oyunculuk sektörünün fedakarlık istediğini dile getiren Şekerci, şöyle konuştu: "Dışarıdan pespembe görünse de içinde kalması öyle zor bir yer ki. Bazen çok fedakarlık ve sabır istiyor. Her an ayağınız kayabilir ya da biri sizi yanlışlıkla itebilir. Yorulmamalısınız ve cesaretinizi mütemadiyen canlı tutmalısınız."

Hile yapmayı seviyorum

"Sağlıklı beslenmek için canımı dişime takıyorum son 10 yıldır. Fiziğime gelince, kusurlarını kapatmayı iyi bilen her kadın müthiş bir fiziği varmış gibi görünür. Fiziğim müthiş değil, hile yapmayı seviyorum. Özgüven en güzel giysi."

Kaynak: Hürriyet

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