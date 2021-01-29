Selin komisere hırsız şoku!
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Selin komisere hırsız şoku!

29.01.2021 23:46 | Son Güncelleme: 29.01.2021 23:49
Selin komisere hırsız şoku!

Hırsızlık kurbanı güzel oyuncunun arabası, gündüz vakti evinin önünden çalındı

Tv100'ün haberine göre; Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda "Arka sokaklar" dizisinin sevilen oyuncusu Oya Okar'ın evine giren hırsızlar, çekimlerin yoğunluğunu fırsat bilip Okar'ın ziynet eşyalarını ve aracını çaldı. Evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getiren soyguncular, kısa süre içinde olay yerini terk edip arkalarında hiçbir iz bırakmadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çakar lambaları olan koyu renkli bir araçla olay yerine gelen hırsızlar, dakikalar içinde evdeki değerli eşyaları ve Okar'ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı. Olay sonrası büyük şok yaşayan güzel oyuncu, güvenlik güçlerininden gelecek iyi haberleri bekliyor.

Kaynak: Snob Magazin

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