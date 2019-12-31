Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı (2)
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Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı (2)

EVİN SAHİBİ VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden, olayın gerçekleştiği evin sahibi Alaattin Bayraklı ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu ileri...

31.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:24
Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı (2)

EVİN SAHİBİ VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Balıkesir'in ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin 'ın ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden, olayın gerçekleştiği evin sahibi Alaattin Bayraklı ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat Dağ tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler serbest kaldı.Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), - 


Kaynak: DHA
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