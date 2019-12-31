Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı (2)
EVİN SAHİBİ VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden, olayın gerçekleştiği evin sahibi Alaattin Bayraklı ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu ileri...
EVİN SAHİBİ VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden, olayın gerçekleştiği evin sahibi Alaattin Bayraklı ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat Dağ tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler serbest kaldı.Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), -