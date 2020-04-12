Selin hemşireden marketlere koşanlara tepki: Korona değil cehalet öldürecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Selin hemşireden marketlere koşanlara tepki: Korona değil cehalet öldürecek - Haberler
Gümüş, Güncel

Selin hemşireden marketlere koşanlara tepki: Korona değil cehalet öldürecek

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş, 2 günlük sokağa çıkma yasağının duyurulduğu gece alışveriş için market ve fırınlara koşulmasını eleştirdi.

12.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:38
Selin hemşireden marketlere koşanlara tepki: Korona değil cehalet öldürecek

 

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş, 2 günlük sokağa çıkma yasağının duyurulduğu gece alışveriş için market ve fırınlara koşulmasını eleştirdi. Gümüş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "1 aydır savaş veriyoruz bizler, sağlıkçılar. Bizi korona değil cehalet öldürecek" dedi. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın duyurulmasının ardından büyükşehirlerde binlerce kişi, koronavirüs salgınına rağmen alışveriş için market ve fırınlara koştu. Çanakkale'de pandemi hastanesi olarak hizmet verilen ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi TPN Ünitesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile bu kişilere tepki gösterdi. Hemşire Gümüş, videoda şunları söyledi:  "Ben sokağa çıkma yasağıyla alakalı marketlere akın eden o insan topluluğu için birkaç şey söylemek istiyorum. Ben Çanakkaleliyim. Bizim ecdadımız yıllar önce bu topraklarda bir kuru ekmekle üzüm hoşafıyla savaş kazanmış. Kimse 2 gün aç ölmezdi. Polisimiz, jandarmamız ne güne duruyordu? Bir ihtiyacınız varsa onlar da size temin edebilirdi. Ne demek yani marketlere, oraya buraya akın etmek? Tekel büfeleri boşaltılmış. Yazık değil mi? Yaklaşık 1 aydır bir savaş veriyoruz bizler, sağlıkçılar, diğer sektörlerdeki birçok insan. Ne oldu? 2 saatte çöpe atıldı. Benim arkadaşlarım, çocuklarını görmeden çalışıyor. Bize hak mı, reva mı bu? Niye böyle bir şey yapıldı ki? Gerçekten bizi korona değil cehalet öldürecek. Umarım çok mutlusunuzdur bu durumdan."

 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti:...
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İrem Derici Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ronaldinho Bülent Uygun Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Selin hemşireden marketlere koşanlara tepki: Korona değil cehalet öldürecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 14:55:09. #1.15#
title