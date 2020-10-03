Selin denize sürüklediği odunları topladılar
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Selin denize sürüklediği odunları topladılar

03.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:06
Selin denize sürüklediği odunları topladılar

Rize'de dün şiddetli sağanağın etkisiyle taşan dereler, devirdiği ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize sürükledi. Ardeşen ilçesinde deniz kıyısında biriken odunlar, kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermeye çalışan vatandaşlar tarafından toplandı.

Rize'de dün metrekareye saatte 75 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde dereler taştı, sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen ilçesinde sel, devirdiği ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize sürükledi. Karadeniz kıyısında biriken odunlar, kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar tarafından toplandı. Kimi vatandaşlar ise kayıkla açıldıkları denizde odun toplamaya çalıştı.

"TABİATIN BİZE ARMAĞINI"

Kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için odun toplayan Hayal Ergin "Tabiatın bize armağanı, yağışlar çok fazla olunca dere önüne kattığı bütün odunları denize ulaştırdı. Şimdi biz de sahilden topluyoruz" dedi. İsmail Akmermer ise "Şiddetli bir yağmur, yağdı dere taştı. Bu odunlar burada kalsa çürüyüp gidecek, biz de topluyoruz" diye konuştu. Hasan Yeniçırak da "Biz sahildeki odunları topluyoruz. Deniz içerisinden de kayıklarla topluyorlar. Bu odunlar kışlık yakacağımız olacak" dedi.

Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar
Selin denize sürüklediği odunları topladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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