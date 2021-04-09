Selin Ciğerci'ye eşi Gökhan Çıra'dan 4 milyonluk doğum günü sürprizi...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci bugün 37. yaşından gün aldı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci bugün 37. yaşından gün aldı. Arkadaşları arasında küçük bir kutlama yapan Ciğerci eşinin sürpriziyle havalara uçtu!

2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökhan Çıra, eşine son model bir araba hediye etti. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Ciğerci, Çıra'ya sarılıp teşekkür etti.

Gökhan Çıra'nın eşine aldığı son model otomobilin 4 milyon TL olduğu öğrenildi. En son Tuzlaspor'da top koşturan Çıra, yaşadığı sakatlık sonrası futbol sahalarından uzak kalmıştı...

Kaynak: Hürriyet