Selin Ciğerci'ye eşi Gökhan Çıra'dan 4 milyonluk doğum günü sürprizi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selin Ciğerci'ye eşi Gökhan Çıra'dan 4 milyonluk doğum günü sürprizi...

Hürriyet - Haberler | Magazin
Selin Ciğerci'ye eşi Gökhan Çıra'dan 4 milyonluk doğum günü sürprizi...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci bugün 37. yaşından gün aldı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci bugün 37. yaşından gün aldı. Arkadaşları arasında küçük bir kutlama yapan Ciğerci eşinin sürpriziyle havalara uçtu!

2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökhan Çıra, eşine son model bir araba hediye etti. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Ciğerci, Çıra'ya sarılıp teşekkür etti.

Gökhan Çıra'nın eşine aldığı son model otomobilin 4 milyon TL olduğu öğrenildi. En son Tuzlaspor'da top koşturan Çıra, yaşadığı sakatlık sonrası futbol sahalarından uzak kalmıştı...

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Selin Ciğerci'ye eşi Gökhan Çıra'dan 4 milyonluk doğum günü sürprizi... - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:47:53. #1.14#
title