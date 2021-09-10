Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı
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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini noktaladı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini noktaladı. Çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşandığı öğrenildi.

Mahkemeden önce avukatları aracılığıyla anlaşan çift, kozmetik firmasında birlikte çalışmaya devam edecek ve Bodrum'daki iki evi bölüşecek. Milyon liralık arabalarındaki ortaklık sürecek.

ARAÇLAR 11 MİLYON DEĞERİNDE

Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

Mercedes G63: 2 milyon TL

Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

Rolls-Royce: 4.5 milyon TL

Beykoz Adliyesi'nden birlikte ayrılan ikili boşanmanın ardından basın mensuplarına 'hayırlısı olsun' dedi.

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci boşanmanın ardından sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yaptı:

"Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösteririz bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz."

Kaynak: Hürriyet

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