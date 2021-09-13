Selin Ciğerci: Sabah 'aşkım' diye mesajlaştık, akşam boşanma kararı aldık - Haberler Magazin
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Selin Ciğerci: Sabah 'aşkım' diye mesajlaştık, akşam boşanma kararı aldık

Hürriyet - Haberler | Magazin
Selin Ciğerci: Sabah 'aşkım' diye mesajlaştık, akşam boşanma kararı aldık

'GÖKHAN ÇOK AGRESİF'"Sabah 'günaydın aşkım diye mesajlaştık, akşamına boşanma kararı aldık.

'GÖKHAN ÇOK AGRESİF'

"Sabah 'günaydın aşkım diye mesajlaştık, akşamına boşanma kararı aldık.

Biz sabah kalkıyoruz, aynı yerde iş eyrindeyiz, akşam aynı evdeyiz... Gün içinde işle ilgili bişi oluyor, birikiyor.. Böyle tatsızlıklar insan hayatında oluyor. İlk boşanan da ben değilim.

Herkes sinirli şu an. Gökhan biraz agresif bir adam. Şiddetin ş'si asla yok. 5 dakika sonra dünyanın en mutlu insanı. Bu onun karakteri. İlk tanıştığım zaman da sinirliydi ama iş için içine girince, sorumluluklar büyüdü... Daha fazla sinirli olabiliyor, daha gergin olabiliyor. bu da ilişkimize yansıdı."

'ŞUAN EVİM YOK'

"Şu an bir evim yok, arkadaşlarımda kalıyorum. Benim evim bitmeyen bir tadilat içinde.

İhanet iddiası olmasın.

Geçen yıl benim markama 200 milyona yakın bir fiyat teklif ettiler. 18 milyon euro'ya Katarlılar satın almak istediler. Ben vermedim, kendi kurduğum markayı vermedim. Ülkemi çok seviyorum, dünyaya açılmak istiyorum."

'HAYALİM YARIM KALDI'

"Yaptığımız mal varlıklarını da uygun bir şekilde bölüştük. Hayatı bölüştük, arabalar benim umrumda değil ki... Para her zaman kazanılır.

Para hesabı hiç yapmadım. Önemli olan parayı tutabilmek, büyütebilmek... İkimizde hala aynı ofisteyiz. Belki ileride ayırırım, belki ayırmam. 5 tane şirketin 1 tanesiyle devam ediyorum.

Evlat edinmek istiyordum ama boşanınca bu hayalim yarım kaldı. Eski eşime mutluluklar diliyorum."

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