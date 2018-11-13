Selin Ciğerci'nin "Evladın Olmayacak" Diyen Takipçisine Verdiği Cevap Yürekleri Burktu
Cinsiyet değiştiren DJ ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, "Evladın olmayacağı için derdine düşme" diyen takipçisine verdiği cevapla duygulandırdı.
Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci, sosyal medyadan en çok eleştiri alan ünlü isimlerden. Muğlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile birlikte olan Ciğerci, ağır eleştirilere maruz kalıyor.
"EVLADIN OLMAYACAĞI İÇİN DERDİNE DÜŞME"
Ciğerci, geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Kemal Sunal'ın doğum gününe özel "Evladım olsa senin filmlerinle büyütürdüm. Şuan ki bazı dizilerle değil! Hayranı olduğum insan sanatçı. Hala tekrar tekrar izliyorum asla sıkılmadan" paylaşımını yaptı. Ciğerci, bu paylaşımına "Evladın olmayacağı için derdine düşme" yorumunu yapan takipçisine yürek burkan cevap verdi.
"NE MUTLU SİZE"
Takipçileriyle polemiğe girmekten kaçınan Ciğerci, gelen çirkin yoruma, "Ne mutlu size" cevabınıverdi.
YORUMLAR (56)
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Ne biçim bir ülke olduk biz.Kıskanç,fesat,kırıcı .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Çocuk sadece annenin değil babanın da aynı zaman da anlayan anladıCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Çok duygulandık şuan ülkecek ağlıyoruz. Ne kadar da önemli bir habermiş bu iyi ki yapmışsınız.Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
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ya bir benmi duygulanmadım bu mesaja?Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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TIP İLERLİYOR HERŞEY MÜMKÜN. NEDEN OLMASIN.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır