Selin Ciğerci'nin "Evladın Olmayacak" Diyen Takipçisine Verdiği Cevap Yürekleri Burktu

Selin Ciğerci'nin "Evladın Olmayacak" Diyen Takipçisine Verdiği Cevap Yürekleri Burktu

Cinsiyet değiştiren DJ ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, "Evladın olmayacağı için derdine düşme" diyen takipçisine verdiği cevapla duygulandırdı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci, sosyal medyadan en çok eleştiri alan ünlü isimlerden. Muğlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile birlikte olan Ciğerci, ağır eleştirilere maruz kalıyor.

"EVLADIN OLMAYACAĞI İÇİN DERDİNE DÜŞME"

Ciğerci, geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Kemal Sunal'ın doğum gününe özel "Evladım olsa senin filmlerinle büyütürdüm. Şuan ki bazı dizilerle değil! Hayranı olduğum insan sanatçı. Hala tekrar tekrar izliyorum asla sıkılmadan" paylaşımını yaptı. Ciğerci, bu paylaşımına "Evladın olmayacağı için derdine düşme" yorumunu yapan takipçisine yürek burkan cevap verdi.

"NE MUTLU SİZE"

Takipçileriyle polemiğe girmekten kaçınan Ciğerci, gelen çirkin yoruma, "Ne mutlu size" cevabınıverdi.

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