Selin Ciğerci mahkemeye başvurdu! Deniz Akkaya 3 gün zorlama hapis yatacak
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Selin Ciğerci mahkemeye başvurdu! Deniz Akkaya 3 gün zorlama hapis yatacak

Selin Ciğerci mahkemeye başvurdu! Deniz Akkaya 3 gün zorlama hapis yatacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı. İddiaya göre Akkaya, "Söylemezsem Olmaz" programında Selin Ciğerci'yle ilgili olarak, "Kariyeri arabada başladı, orada bitecek. Spor hocama çıplak videolarını göndermiş. Bununla beraber olan adamlara sesleniyorum, siz de sapıksınız. Sen cinsel kimliğini pazarlıyorsun" şeklinde açıklamalarda bulunarak ağır hakaretler etti. Selin Ciğerci'nin avukatı Şeyda Yıldırım dilekçesinde, Deniz Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ederek küçük düşürücü ithamlarını sürdürdüğünü belirtti.

Tedbir kararını ihlal etti

Mahkeme, Akkaya'nın tedbiri ihlal edip etmediğine dair dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda da Akkaya'nın söz konusu programda küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunduğunu, tedbir kararını bir kez ihlal ettiğini tespit etti. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Ciğerci'yi haklı bularak, Akkaya'nın tedbir kararını 1 kez ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına hükmetti.

Kaynak: Hürriyet

Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatacak
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatacak
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Selin Ciğerci mahkemeye başvurdu! Deniz Akkaya 3 gün zorlama hapis yatacak - Haberler Magazin
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